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SGK-SSK emeklilik sorgulama! Ne zaman emekli olabilirim? Erken emekli olup olamayacağınızı hemen öğrenin!

Vatandaşlarımızın emeklilik konusunda sahip olduğu meraklar ve sorular gün geçtikçe artıyor. Ne zaman emekli olabilirim? Erken emeklilik hakkından nasıl yararlanabilirim? Gibi pek çok soru vatandaşlarımızın zihnini meşgul ediyor. Bu haberimizde, emeklilik tarihinizi ve bağlanacak emekli maaşınızı öğrenmeniz için en net ve güvenilir yöntemleri anlatacağız.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 08:01 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 08:01
SGK-SSK emeklilik sorgulama! Ne zaman emekli olabilirim? Erken emekli olup olamayacağınızı hemen öğrenin!

Vatandaşlarımızın emeklilik konusunda sahip olduğu meraklar ve sorular gün geçtikçe artıyor. Ne zaman emekli olabilirim? Erken emeklilik hakkından nasıl yararlanabilirim? Gibi pek çok soru vatandaşlarımızın zihnini meşgul ediyor. Bu haberimizde, emeklilik tarihinizi ve bağlanacak emekli maaşınızı öğrenmeniz için en net ve güvenilir yöntemleri anlatacağız.

SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama

SGK resmi sitesi (https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/) üzerinden emeklilik sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi gibi temel bilgileri girdikten sonra SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, yurt dışı gün sayısı gibi verileri de girmeniz gerekecektir. Bu bilgileri doldurduktan sonra "Gönder" butonuna tıkladığınızda emeklilik sorgulamanızı yapabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama

E-Devlet emeklilik sorgulama için T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra "Emeklilik" kelimesini aratıp sigorta kolunuzu seçerek gerekli bilgileri doldurarak emeklilik tarihini öğrenebilirsiniz.

SGK Merkezlerinden Emeklilik Sorgulama

SGK merkezlerine giderek emeklilik sorgulama işlemi yapmak da mümkündür. T.C. kimlik kartınızı yanınızda bulundurarak en yakın SGK merkezine başvurabilirsiniz. SGK görevlileri size yardımcı olacak ve emeklilik sorgulama işleminizi gerçekleştirecektir.

SGK Emekli Maaşı Hesaplama

Emeklilik maaşınızı hesaplamak için SGK resmi web sitesini ya da E-Devlet platformunu kullanabilirsiniz. SGK resmi sitesindeki emekli maaşı hesaplama motorunu kullanarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra aylık maaş tutarınızı öğrenebilirsiniz. E-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemi için arama kısmına "emekli maaşı" yazarak sigorta kolu seçiminizi yaparak emekli maaşınızı hızlıca hesaplayabilirsiniz.

SGK emeklilik sorgulama ve emekli maaşı hesaplama işlemleri için farklı yöntemler bulunmaktadır. Her bir yöntem, vatandaşlarımızın emeklilik konusundaki meraklarını gidermek ve gelecek planlarını yapmak adına oldukça önemlidir.


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