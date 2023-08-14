4A, 4B ve 4C’liler hangi hastalıklardan dolayı erken emekli olunabilir? Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Uzun Süreli veya Kalıcı Durumlar: Malulen emeklilik için başvuran kişinin rahatsızlığının uzun süreli veya kalıcı olması gerekmektedir. Geçici rahatsızlıklar malulen emeklilik kapsamına girmez. Çalışamama Durumu: Malulen emekli olacak bireylerin herhangi bir meslekte çalışamama durumu bulunmalıdır. Kişi, çalışma gücünü tamamen veya büyük ölçüde kaybetmiş olmalıdır.

Malulen Emekli Olmak İçin Nasıl Başvurulur? Malulen emekli olmak isteyen bireyler, ilgili bakanlığa başvurarak gerekli belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler arasında sağlık raporu, işten ayrılma bildirgesi, tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi gibi evraklar bulunmaktadır. Sağlık raporu, kişinin çalışma kapasitesini ve sağlık durumunu göstermelidir.

Malul Emeklilik Aylığı Hesaplaması Malul emeklilik aylığı, kişinin prim gün sayısına, maluliyet durumuna ve çalışma kategorisine göre hesaplanır. 4A, 4B ve 4C kapsamında farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. 4B ve 4C kapsamındaki kişilerin prim sayısı 9000 günden azsa 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve üzeri ise toplam prim gün sayısına göre aylık hesaplanır. 4A kapsamında ise 7200 günden azsa 7200 gün üzerinden, 7200 gün ve üzeri ise toplam prim gün sayısına göre hesap yapılır.

Malul emekli aylığı, muhtaçlık durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Bu durumda kişinin aylık geliri artabilir. Örneğin, 1800 gün primi olan bir işçi malul aylığı alırken, 7200 gün üzerinden prim ödemiş kabul edilir ve buna göre aylık bağlanır.