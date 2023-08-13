Aşağıda farklı sigorta girişlerine göre SSK ve Bağkur emekli maaşlarına dair örnek veriler yer almaktadır:
- Yapılan son zamlarla birlikte, 2023 yılında en düşük emekli maaşı 7,500 TL olarak belirlenmiştir.
Bugün emekli olacak kişilerin maaşları şu şekildedir:
- SSK (2000 Öncesi): 7.500 TL arasında
- SSK (2000 Sonrası): 7.500 TL arasında
- Bağkur (Esnaf): 7.500 TL
- Bağkur (Tarım): 7.500 TL
- Emekli Sandığı: 8,000 TL – 9,000 TL arasında
- EYT Emeklisi: 7.500 TL
2023 Temmuz ayında emeklilere yapılan %25 zamdan yararlanacak emeklilerin kök maaşlarının 7.500 TL ve üstü olması gerekmektedir. Bugün emekli olacak kişilerin kök maaşları 7.500 TL ve üstü ise %25 zamla alacakları maaş tutarları şu şekildedir:
- SSK (2000 Öncesi): 8.700 TL arasında
- SSK (2000 Sonrası): 8.700 TL arasında
- Bağkur (Esnaf): 8.700 TL
- Bağkur (Tarım): 8.700 TL
- Emekli Sandığı: 9.800 TL – 11.300 TL arasında
- EYT Emeklisi: 8.700 TL
Emekli maaşı hesaplamaları oldukça detaylı ve kişiye özgüdür. Kişisel bilgilerinizi dikkatli bir şekilde girdikten sonra, SGK'nın resmi platformları aracılığıyla emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz.
E-Devlet Üzerinden Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır?
E-Devlet platformu, emeklilik hesaplama işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir araç sunar. Normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- E-Devlet resmi web sitesine erişim sağlayın.
- E-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapın.
- "Hizmetler" veya "Sosyal Güvenlik" başlığı altında bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" seçeneğine tıklayın.
- Açılan sayfada "Sigorta Kolu" ve "Hizmete Başlama Tarihi" seçeneklerini belirleyin.
- "Sorgula" butonuna tıklayarak işleminizi başlatın.
Bu adımları takip ederek, emeklilik tarihinizi ve emekli olacağınız şartları öğrenebilirsiniz. Bu bilgi, emeklilik planlarınızı daha iyi şekillendirmenize yardımcı olabilir.
E-Devlet Emekli Maaşı Sorgulama İşlemi
E-Devlet üzerinden emekli aylığı sorgulaması yapmak da oldukça basit ve kullanışlıdır. Farklı sigorta kollarına bağlı olarak yapılan ödeme hesaplamalarını ayrı ayrı sorgulayabilirsiniz. Emeklilik hakkınızı elde ettiğinizde, aktif çalışma hayatınıza son vererek emekli maaşınızı almaya başlayabilirsiniz.