Adım 3: Önerilen Hizmetler bölümünden "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" seçeneğine erişin.
Adım 4: Açılan sayfada "Yeni Hesap Tanımlama" butonuna tıklayın.
Buradan istediğiniz bankayı seçerek devam edebilirsiniz. Sorgulama butonuna bastığınızda, hesabınızı seçip tanımlayabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra, artık kişisel ödemelerinizi almak için PTT şubesine gitmenize gerek kalmadan seçtiğiniz banka hesabınızdan çekebilirsiniz. IBAN bilgilerinizi bildirerek hesap tanımladığınızda, SGK tarafından yapılacak ödemeler her ayın 1'inde otomatik olarak hesabınıza geçirilir.
Kartsız Rapor Parası Çekme İşlemi PTT ATM'den Nasıl Yapılır?
Eğer kartınız yoksa, PTT şubeleri üzerinden rapor parasını almak için T.C. kimlik belgenizle gişe işlemlerini kullanabilirsiniz.
Rapor parasını alma süresi, iş göremezlik ödeneğinin PTT'ye aktarıldığı tarihten itibaren en geç 2 aydır. Ancak bu süre içinde ödemenizi almadıysanız, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emanet hesaba geri gönderilebilir.