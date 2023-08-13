Emeklilik dönemi, çalışma hayatının sonunda merakla beklenen bir süreçtir. Emekli olurken alınacak maaşın ne kadar olacağı da sıkça merak edilen bir konudur. Emekli maaşı hesaplama işlemleri resmi kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte vatandaşın kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı bulunduğu il ve doğum tarihi gibi bilgileri doldurması yeterlidir.

Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır? Emekli maaşı hesaplaması yapmak için SGK'nın resmi internet sitesinde bulunan maaş hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, emekli olmanız durumunda ne kadar maaş alabileceğinizi hesaplamak için gereken bilgileri alır. Kimlik numaranız, SSK sicil numaranız, baba adınız, doğum tarihiniz ve nüfusa kayıtlı olduğunuz il gibi bilgileri girdikten sonra araç, size emekli maaşınızı gösterecektir.