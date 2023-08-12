Vatandaşlarımızın emeklilik konusunda sahip olduğu meraklar ve sorular gün geçtikçe artıyor. Ne zaman emekli olabilirim? Erken emeklilik hakkından nasıl yararlanabilirim? Gibi pek çok soru vatandaşlarımızın zihnini meşgul ediyor. Bu haberimizde, emeklilik tarihinizi ve bağlanacak emekli maaşınızı öğrenmeniz için en net ve güvenilir yöntemleri anlatacağız.
SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama
SGK resmi sitesi (https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/) üzerinden emeklilik sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi gibi temel bilgileri girdikten sonra SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, yurt dışı gün sayısı gibi verileri de girmeniz gerekecektir. Bu bilgileri doldurduktan sonra "Gönder" butonuna tıkladığınızda emeklilik sorgulamanızı yapabilirsiniz.
E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama
E-Devlet emeklilik sorgulama için T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra "Emeklilik" kelimesini aratıp sigorta kolunuzu seçerek gerekli bilgileri doldurarak emeklilik tarihini öğrenebilirsiniz.