Yeni formül! Prim eksiği olan SGK ve Bağkur’dan nasıl emekli olur?

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda hak edilen bir haktır ancak yeterli primi olmayanlar için bazen ulaşılmaz bir hedef gibi görünebilir. Bu durumda eksik prim tamamlama ve isteğe bağlı sigorta gibi seçenekler devreye girer.
Emeklilik, çalışma hayatının sonunda hak edilen bir haktır ancak yeterli primi olmayanlar için bazen ulaşılmaz bir hedef gibi görünebilir. Bu durumda eksik prim tamamlama ve isteğe bağlı sigorta gibi seçenekler devreye girer.
Borçlanma: Doğum, askerlik gibi süreler borçlanılarak eksik prim tamamlanabilir. Kadınlar için doğum borçlanması yapma seçeneği vardır. Bu süreçte çocuğun kadının ilk sigortalılık tarihinden sonra doğmuş olması ve doğum sonrası iki yıl kadın adına sigorta primi ödenmemiş olması gereklidir. Borçlanma başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir.
İsteğe Bağlı Sigorta: İsteğe bağlı sigorta, eksik primleri tamamlamak için kullanılabilecek bir seçenektir. Part-time çalışanlar da bu sigortadan yararlanabilir. İsteğe bağlı sigorta ile eksik kalan günler tamamlanarak emeklilik hakkı elde edilebilir.
Yapılandırma: SGK tarafından sunulan yapılandırma düzenlemeleri, prim borçlarını belirli bir düzen içerisinde ödemenize yardımcı olur. Bu sayede prim borçlarınızı ödeyerek eksik primlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Eksik prim tamamlama işlemi, emeklilik hedefine ulaşmak isteyenler için kritik bir adımdır. Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamadan emekli olmak mümkün değildir. Eksik primlerin tamamlanması, emekli aylığı alabilmek için gereklidir ve emeklilik hakkınızın doğru şekilde kullanılmasını sağlar.
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?
Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?