SGK-SSK yurtdışı borçlanması başvurusu! Yurtdışı borçlanması nasıl hesaplanır?

Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışında geçirdikleri süreleri değerlendirmeleri için sağlanan yurtdışı borçlanması imkanı, emeklilik hakkını elde etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. 2023 yılı itibariyle asgari ücret zammının ardından ödenen günlük primlerde değişiklikler yaşanmış, bu doğrultuda yurtdışı borçlanması hesaplamaları da güncellenmiştir. İşte yurtdışı borçlanmasıyla ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Yurtdışı borçlanması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında geçirdikleri süreleri sosyal güvenlik primleri ile belgelendirmeleri amacıyla sunulan bir fırsattır. Bu borçlanma ile yurtdışında geçirilen süreler, isteğe bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerle Türkiye'deki emeklilik haklarına dönüştürülebilmektedir. Ancak bu süreçte, yurtdışında geçirilen sürelerin Türkiye ile anlaşması olan ve uzun vadeli sigorta kolu statüsünde yer alan ülkelerde geçirilmiş olması gerekmektedir.