Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır?

İş akdi, işçi tarafından haklı bir neden olmaksızın ani olarak feshedilirse, işveren ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünü yerine getirilmemiş olur. İş Kanunu'nun 17. maddesine göre, işçi işten ayrılırken işverene ihbar süresini bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu süreyi yerine getirmemesi durumunda, işçi işveren tarafından ihbar tazminatına hak kazanır.
1. Askerlik Hizmeti: Erkek işçilerin askerlik hizmetini gerçekleştirmek için iş yerinden ayrılmaları durumunda tazminat alma hakları bulunmaktadır.
2. Evlilik Nedeniyle Ayrılma: Kadın işçiler, evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kendi rızalarıyla iş yerinden ayrılırlarsa tazminat talep edebilirler.
3. Psikolojik Baskı ve Mobbing: İşçiye karşı psikolojik baskı veya mobbing uygulanması durumunda, işçi işten ayrılırsa tazminat alma hakkı vardır.
4. Zorlayıcı Sebepler: İşçinin zorlayıcı sebeplerle işten ayrılması durumunda da tazminat talep edilebilir.