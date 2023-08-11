PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr SGK Haberleri

Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır?

İşçilerin çalışma hayatında iş yerinden ayrıldıklarında tazminat alma hakkı, çalışma koşullarını düzenleyen yasaların sağladığı önemli bir koruma ve güvence unsuru olarak öne çıkar. Bu tazminatlar, işçilerin emeğinin karşılığını almasını sağlarken, aynı zamanda işçi ve işveren arasındaki ilişkinin düzenli ve adil bir şekilde sonlandırılmasına yardımcı olur. İşte tazminat alınabilecek bazı durumlar

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 08:01 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 08:01
Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır?

İş akdi, işçi tarafından haklı bir neden olmaksızın ani olarak feshedilirse, işveren ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünü yerine getirilmemiş olur. İş Kanunu'nun 17. maddesine göre, işçi işten ayrılırken işverene ihbar süresini bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu süreyi yerine getirmemesi durumunda, işçi işveren tarafından ihbar tazminatına hak kazanır.

1. Askerlik Hizmeti: Erkek işçilerin askerlik hizmetini gerçekleştirmek için iş yerinden ayrılmaları durumunda tazminat alma hakları bulunmaktadır.

2. Evlilik Nedeniyle Ayrılma: Kadın işçiler, evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kendi rızalarıyla iş yerinden ayrılırlarsa tazminat talep edebilirler.

3. Psikolojik Baskı ve Mobbing: İşçiye karşı psikolojik baskı veya mobbing uygulanması durumunda, işçi işten ayrılırsa tazminat alma hakkı vardır.

4. Zorlayıcı Sebepler: İşçinin zorlayıcı sebeplerle işten ayrılması durumunda da tazminat talep edilebilir.

Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçi Tazminat Alabilir Mi?

Kendi isteğiyle ayrılan işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. Maddesi'ne göre belirli şartlar sağlandığında tazminat alma hakkına sahiptirler. Bu şartlar şunlardır:

  • İşçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması,
  • Belirli bir prim gün sayısını doldurmuş olması.

Bu şartlar sağlandığında, işçi kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat talep edebilir.

İşçilerin işten ayrılma durumları ve işçi tazminatı hakkında bilmeleri gereken önemli noktalar vardır. İş Kanunu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda işçiler, hakları olan tazminatı alabilmektedirler. İşçilerin haklarını korumak ve adil bir şekilde tazminat almalarını sağlamak için bu süreçte doğru adımları atmaları büyük önem taşımaktadır.


SON DAKİKA