Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi? İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır?

İş akdi, işçi tarafından haklı bir neden olmaksızın ani olarak feshedilirse, işveren ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünü yerine getirilmemiş olur. İş Kanunu'nun 17. maddesine göre, işçi işten ayrılırken işverene ihbar süresini bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu süreyi yerine getirmemesi durumunda, işçi işveren tarafından ihbar tazminatına hak kazanır.