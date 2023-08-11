Kartsız rapor parası PTT ATM’den nasıl alınır? PTT’ye gitmeden rapor parası nasıl alınır?

Rapor parasını PTT şubesine gitmeden hesaba aktarma veya kart kullanmadan çekme işlemleri oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. e-devlet üzerinden banka değiştirme işlemi sayesinde ödemelerinizi istediğiniz banka hesabından alabilirsiniz. Ayrıca, T.C. kimlik belgesiyle PTT ATM'sinden rapor parası çekebilirsiniz. Unutmayın, her iki yöntemde de işlemi daha da hızlandırmak için doğru ve güncel bilgileri kullanmanız önemlidir.