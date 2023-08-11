Bugün emekli olursam kaç para maaş alırım? Yeni emekli olanlar kaç TL alır? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), resmi platformu üzerinden emekli maaşı hesaplamalarını yapabilme imkanını sunuyor. Herkesin merak ettiği bu sorunun yanıtına ulaşmak adına, internet üzerinden hızlı ve doğru hesaplamalar gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik Türkiye'deki üç farklı sigorta sistemi için ayrı ayrı hesaplamaları dakikalar içerisinde yapabilirsiniz.

Emekli maaşı hesaplama işlemleri için SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet veya SGK Online uygulamalarını kullanabilirsiniz. Hesaplamada, sigortalının çalıştığı sigorta koluna, ödenmiş prim gün sayısına, sigortalılık süresine, yaşa, ödenen prim tutarına ve cinsiyete gibi faktörlere dikkat edilmektedir.