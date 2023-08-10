SGK-SSK emeklilik sorgulama - Erken emekli olup olamayacağınızı hemen öğrenin!

Emeklilik sorgulama işlemi yapmak isteyenler için SGK resmi sitesi ve E-Devlet platformu en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Aynı zamanda SGK merkezleri de emeklilik sorgulama işlemlerine hizmet vermektedir. İşte bu yöntemlerin detayları:
SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama
SGK resmi sitesi (https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/) üzerinden emeklilik sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi gibi temel bilgileri girdikten sonra SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, yurt dışı gün sayısı gibi verileri de girmeniz gerekecektir. Bu bilgileri doldurduktan sonra "Gönder" butonuna tıkladığınızda emeklilik sorgulamanızı yapabilirsiniz.
E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama
E-Devlet emeklilik sorgulama için T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra "Emeklilik" kelimesini aratıp sigorta kolunuzu seçerek gerekli bilgileri doldurarak emeklilik tarihini öğrenebilirsiniz.