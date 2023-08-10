Prim eksiği olan SGK ve Bağkur’dan nasıl emekli olur?

Eksik prim, emekli olabilmek için gereken prim gün sayısına ulaşılamaması durumunu ifade eder. Eksik primleri tamamladıktan sonra emeklilik başvurusu yapılabilir. Eksik prim tamamlama işlemi, borçlanma, isteğe bağlı sigorta veya yapılandırma gibi yollarla gerçekleştirilebilir. Eksik prim hesaplaması yapmak için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. "Çalışma Hayatım" bölümünde eksik prim günleriniz ve gerekli prim gün sayıları görüntülenir. Bu sayede hangi tarihler arasında kaç gün eksik prim ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.