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Prim eksiği olan SGK ve Bağkur'dan nasıl emekli olur?

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda hak edilen bir haktır ancak yeterli primi olmayanlar için bazen ulaşılmaz bir hedef gibi görünebilir. Bu durumda eksik prim tamamlama ve isteğe bağlı sigorta gibi seçenekler devreye girer. Eksik primlerin tamamlanması, EYT Yasası'ndan yararlanmak ve normal emeklilik koşullarını karşılamak isteyenler için önemlidir. Bu makalede, eksik prim tamamlamanın nasıl yapıldığına dair ayrıntıları bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 16:55 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 16:56
Prim eksiği olan SGK ve Bağkur’dan nasıl emekli olur?

Eksik prim, emekli olabilmek için gereken prim gün sayısına ulaşılamaması durumunu ifade eder. Eksik primleri tamamladıktan sonra emeklilik başvurusu yapılabilir. Eksik prim tamamlama işlemi, borçlanma, isteğe bağlı sigorta veya yapılandırma gibi yollarla gerçekleştirilebilir. Eksik prim hesaplaması yapmak için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. "Çalışma Hayatım" bölümünde eksik prim günleriniz ve gerekli prim gün sayıları görüntülenir. Bu sayede hangi tarihler arasında kaç gün eksik prim ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Eksik Prim Tamamlama Yöntemleri

  1. Borçlanma: Doğum, askerlik gibi süreler borçlanılarak eksik prim tamamlanabilir. Kadınlar için doğum borçlanması yapma seçeneği vardır. Bu süreçte çocuğun kadının ilk sigortalılık tarihinden sonra doğmuş olması ve doğum sonrası iki yıl kadın adına sigorta primi ödenmemiş olması gereklidir. Borçlanma başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir.

  2. İsteğe Bağlı Sigorta: İsteğe bağlı sigorta, eksik primleri tamamlamak için kullanılabilecek bir seçenektir. Part-time çalışanlar da bu sigortadan yararlanabilir. İsteğe bağlı sigorta ile eksik kalan günler tamamlanarak emeklilik hakkı elde edilebilir.

  3. Yapılandırma: SGK tarafından sunulan yapılandırma düzenlemeleri, prim borçlarını belirli bir düzen içerisinde ödemenize yardımcı olur. Bu sayede prim borçlarınızı ödeyerek eksik primlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Eksik Prim Tamamlamanın Önemi

Eksik prim tamamlama işlemi, emeklilik hedefine ulaşmak isteyenler için kritik bir adımdır. Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamadan emekli olmak mümkün değildir. Eksik primlerin tamamlanması, emekli aylığı alabilmek için gereklidir ve emeklilik hakkınızın doğru şekilde kullanılmasını sağlar.

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Prim Eksiği Nasıl Hesaplanır?


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