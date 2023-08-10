4A, 4B ve 4C’liler hangi hastalıklardan dolayı erken emekli olunabilir? Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Fiziksel Engellilik: Ciddi fiziksel engellilik durumlarına sahip olan bireyler de malulen emeklilik hakkına sahiptir. Organ kayıpları, beyin ve sinir sistemi bozuklukları gibi durumlar bu gruba dahildir.
Ruh Sağlığı Sorunları: Şizofreni, bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı sorunları da malulen emeklilik için değerlendirilmektedir.
Görme ve Denge Bozuklukları: Retina kanamaları, denge bozuklukları gibi görme ve dengeyle ilgili sorunlar da malulen emeklilik kriterlerine uygun hastalıklardır.
Kalp ve Solunum Yetmezlikleri: Kalp yetmezliği, solunum hastalıkları gibi ciddi iç organ rahatsızlıkları da malulen emeklilik için önemli faktörler arasındadır.
Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar
Malulen emeklilik için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, kişinin sağlık durumuna, çalışma kapasitesine ve gücüne dayalı olarak belirlenir. Malulen emeklilik için gereken şartlar şunlardır:
Çalışma Kapasitesinin %60'ından Az Olması: Malulen emeklilik için en öncelikli şart, kişinin çalışma kapasitesinin %60'ından az olduğunu kanıtlayan bir sağlık raporudur. Bu rapor, resmi sağlık kuruluşları tarafından verilir ve kişinin çalışma kapasitesinin gerçekten sınırlı olduğunu göstermelidir.