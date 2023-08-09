Emeklilerin özel hastanelere erişimi ve SGK kapsamındaki durumu, sağlık harcamalarının ne kadarını üstlenecekleri konusunda önemli bir rol oynamaktadır. SGK emeklisi olanlar için özel hastaneler daha uygun ve erişilebilir bir seçenek olmakta, böylece emekliler sağlık hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmektedirler.

Özel Hastanelerde Kimlerden Ücret Alınmaz? Özel hastanelerde ücret alınmayan durumlar da bulunmaktadır. Özellikle acil sağlık hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi, kanser tedavisi (Radyoterapi, kemoterapi, Radyo izotop tedavileri gibi), yeni doğan sağlık hizmetleri ve doku, organ ve kök hücre nakilleri gibi tedavilerde ücret alınmamaktadır. Bu hizmetler, özel hastanelerde ücretsiz olarak sunulmaktadır ve hastaların tedavi masraflarını karşılaması gerekmemektedir.