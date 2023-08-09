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Malulen emeklilik şartları nelerdir? 4A, 4B ve 4C'liler hangi hastalıklardan dolayı erken emekli olunabilir?

Malulen emeklilik, sağlık sorunları sebebiyle çalışma gücünü büyük ölçüde kaybetmiş bireylerin, devlet desteğiyle emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, hastalıklara göre belirlenen hasta gruplarını içermektedir. İşte malulen emekli olunacak hasta grupları. Malul emekli aylığı, muhtaçlık durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Bu durumda kişinin aylık geliri artabilir. Örneğin, 1800 gün primi olan bir işçi malul aylığı alırken, 7200 gün üzerinden prim ödemiş kabul edilir ve buna göre aylık bağlanır.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 15:13 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 15:13
Malulen emeklilik şartları nelerdir? 4A, 4B ve 4C’liler hangi hastalıklardan dolayı erken emekli olunabilir?

Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini büyük ölçüde kaybetmiş bireyler için önemli bir sosyal güvence sağlamaktadır. Çeşitli hasta gruplarına ve belirlenen şartlara göre yapılan başvurular sonucunda malulen emeklilik aylığı hesaplanmaktadır. Bu sistem, bireylerin yaşam standartlarını korumak ve sağlık sorunlarına rağmen onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Kanser Hastaları: Cilt kanseri, lösemi, tiroid bezi kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri gibi çeşitli kanser türleri malulen emeklilik için uygun görülen hastalıklardandır.

Nörolojik Hastalıklar: Epilepsi, demans, beyin tümörü, Parkinson sendromu gibi nörolojik rahatsızlıklar da malulen emeklilik kapsamındadır.

Fiziksel Engellilik: Ciddi fiziksel engellilik durumlarına sahip olan bireyler de malulen emeklilik hakkına sahiptir. Organ kayıpları, beyin ve sinir sistemi bozuklukları gibi durumlar bu gruba dahildir.

Ruh Sağlığı Sorunları: Şizofreni, bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı sorunları da malulen emeklilik için değerlendirilmektedir.

Görme ve Denge Bozuklukları: Retina kanamaları, denge bozuklukları gibi görme ve dengeyle ilgili sorunlar da malulen emeklilik kriterlerine uygun hastalıklardır.

Kalp ve Solunum Yetmezlikleri: Kalp yetmezliği, solunum hastalıkları gibi ciddi iç organ rahatsızlıkları da malulen emeklilik için önemli faktörler arasındadır.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar

Malulen emeklilik için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, kişinin sağlık durumuna, çalışma kapasitesine ve gücüne dayalı olarak belirlenir. Malulen emeklilik için gereken şartlar şunlardır:

Çalışma Kapasitesinin %60'ından Az Olması: Malulen emeklilik için en öncelikli şart, kişinin çalışma kapasitesinin %60'ından az olduğunu kanıtlayan bir sağlık raporudur. Bu rapor, resmi sağlık kuruluşları tarafından verilir ve kişinin çalışma kapasitesinin gerçekten sınırlı olduğunu göstermelidir.

Uzun Süreli veya Kalıcı Durumlar: Malulen emeklilik için başvuran kişinin rahatsızlığının uzun süreli veya kalıcı olması gerekmektedir. Geçici rahatsızlıklar malulen emeklilik kapsamına girmez.

Çalışamama Durumu: Malulen emekli olacak bireylerin herhangi bir meslekte çalışamama durumu bulunmalıdır. Kişi, çalışma gücünü tamamen veya büyük ölçüde kaybetmiş olmalıdır.

Malulen Emekli Olmak İçin Nasıl Başvurulur?

Malulen emekli olmak isteyen bireyler, ilgili bakanlığa başvurarak gerekli belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler arasında sağlık raporu, işten ayrılma bildirgesi, tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi gibi evraklar bulunmaktadır. Sağlık raporu, kişinin çalışma kapasitesini ve sağlık durumunu göstermelidir.

Malul Emeklilik Aylığı Hesaplaması

Malul emeklilik aylığı, kişinin prim gün sayısına, maluliyet durumuna ve çalışma kategorisine göre hesaplanır. 4A, 4B ve 4C kapsamında farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. 4B ve 4C kapsamındaki kişilerin prim sayısı 9000 günden azsa 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve üzeri ise toplam prim gün sayısına göre aylık hesaplanır. 4A kapsamında ise 7200 günden azsa 7200 gün üzerinden, 7200 gün ve üzeri ise toplam prim gün sayısına göre hesap yapılır.

Malul emekli aylığı, muhtaçlık durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Bu durumda kişinin aylık geliri artabilir. Örneğin, 1800 gün primi olan bir işçi malul aylığı alırken, 7200 gün üzerinden prim ödemiş kabul edilir ve buna göre aylık bağlanır.


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