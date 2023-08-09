Başvuru patlaması yaşandı! Toplu para öde şipşak anında emekli ol! SGK tarafından erken emekli olmanın formülü açıklandı!

Eksik prim borcu, sigortalı bir çalışanın emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamadan emekli olmak istemesi durumunda ortaya çıkar. Emekli olmak için gerekli olan prim gün sayısı, SGK tarafından belirlenmiş olan bir sayıdır ve bu sayıya ulaşmayan sigortalılar emekli olamazlar. Ancak, getirilen yeni düzenlemelerle birlikte bu eksiklikleri tamamlamak mümkün hale gelmiştir. SGK'nın yeni düzenlemeleri, emekli olmak için gerekli olan prim gün sayısını tamamlayamayan kişilere büyük bir fırsat sunuyor. Artık eksik prim günlerinizi toplu bir şekilde ödeyerek erken emeklilik hayaline bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
Borçlarınızı Ödeyerek Emekli Olma Yolu
Eksik primleriniz nedeniyle yaş ve gün bakımından emeklilik şartlarını sağlıyorsanız, prim borçlarınızı ödeyerek emekli olabilirsiniz. Hesaplanmış olan prim borçlarınızı ödediğinizde, emeklilik hakkınızı kolayca elde edebilirsiniz. Ayrıca, ödemeyi taksitlendirebilme imkanına da sahipsiniz.
Toplu Ödeme veya Kredi İmkanı
Borcunuzu toplu bir şekilde ödeyebileceğiniz gibi, birikiminiz yoksa kredi çekerek de ödeme yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, prim borcunuzu karşılayacak kredi imkanını sunmaktadır. SGK'dan aldığınız prim borcu belgeleriyle Ziraat Bankası'na başvurarak, prim borçlarınızı ödeyip hemen emekli olma şansına sahip olabilirsiniz.