Başvuru patlaması yaşandı! Toplu para öde şipşak anında emekli ol! SGK tarafından erken emekli olmanın formülü açıklandı!

Eksik prim borcu, sigortalı bir çalışanın emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamadan emekli olmak istemesi durumunda ortaya çıkar. Emekli olmak için gerekli olan prim gün sayısı, SGK tarafından belirlenmiş olan bir sayıdır ve bu sayıya ulaşmayan sigortalılar emekli olamazlar. Ancak, getirilen yeni düzenlemelerle birlikte bu eksiklikleri tamamlamak mümkün hale gelmiştir. SGK'nın yeni düzenlemeleri, emekli olmak için gerekli olan prim gün sayısını tamamlayamayan kişilere büyük bir fırsat sunuyor. Artık eksik prim günlerinizi toplu bir şekilde ödeyerek erken emeklilik hayaline bir adım daha yaklaşabilirsiniz.