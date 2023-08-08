SGK ve Bağkur’lu emekliler özel hastanede kaç para fark öder? Özel hastanelerde kimlerden ücret alınmaz?

Özel hastanelere ödenen farklar, emeklilerin diğer kişilerle benzer düzeyde ödeme yapmalarına sebep olmaktadır. Ancak, SGK emeklisi olanlar için durum daha farklıdır. SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi ve muayene masraflarını karşılamaktadır. Bu sayede SGK emeklileri herhangi bir fark ödemek zorunda kalmadan özel hastanelerden sağlık hizmeti alabilmektedirler. Bu durum, emeklilerin özel hastanelere gitme imkanlarını arttırmakta ve istedikleri zaman tercih ettikleri hastaneye başvurabilmelerini sağlamaktadır.

Özel Hastanelerde Kimlerden Ücret Alınmaz? Özel hastanelerde ücret alınmayan durumlar da bulunmaktadır. Özellikle acil sağlık hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi, kanser tedavisi (Radyoterapi, kemoterapi, Radyo izotop tedavileri gibi), yeni doğan sağlık hizmetleri ve doku, organ ve kök hücre nakilleri gibi tedavilerde ücret alınmamaktadır. Bu hizmetler, özel hastanelerde ücretsiz olarak sunulmaktadır ve hastaların tedavi masraflarını karşılaması gerekmemektedir.