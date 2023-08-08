Yaşınız doldu, ancak primleriniz eksik mi? Endişelenmeyin, eksik primleri ödeyerek erken emeklilik imkanı artık elinizde! İşte eksik primlerinizi ödeyip emekli olmanız için izlemeniz gereken adımlar ve dikkat etmeniz gereken detaylar. Eksik primler nedeniyle emeklilik hayalinizi ertelemek zorunda değilsiniz. Borçlarınızı ödeyerek veya askerlik borçlanması gibi seçeneklerle erken emeklilik imkanını değerlendirebilirsiniz.
Borçlarınızı Ödeyerek Emekli Olma Yolu
Eksik primleriniz nedeniyle yaş ve gün bakımından emeklilik şartlarını sağlıyorsanız, prim borçlarınızı ödeyerek emekli olabilirsiniz. Hesaplanmış olan prim borçlarınızı ödediğinizde, emeklilik hakkınızı kolayca elde edebilirsiniz. Ayrıca, ödemeyi taksitlendirebilme imkanına da sahipsiniz.
Toplu Ödeme veya Kredi İmkanı
Borcunuzu toplu bir şekilde ödeyebileceğiniz gibi, birikiminiz yoksa kredi çekerek de ödeme yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, prim borcunuzu karşılayacak kredi imkanını sunmaktadır. SGK'dan aldığınız prim borcu belgeleriyle Ziraat Bankası'na başvurarak, prim borçlarınızı ödeyip hemen emekli olma şansına sahip olabilirsiniz.