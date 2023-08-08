Bir diğer denetim grubunu ise sahte sigortalılık ile emekli olanlar oluşturmuştur. Bu kişiler, kendilerini bir iş yerinde sigortalı göstererek çalışmadıkları halde emekli olmaya çalışmışlardır. SGK, bu durumdaki vatandaşlar için isteğe bağlı sigorta imkanı sağlamaktadır. Bu yolu tercih etmeyenler, usulsüz bir şekilde emeklilik hakkı elde etmişlerdir ve SGK tarafından tespit edilip işlem yapılmaktadır.

Son olarak SGK müfettişleri, sahte boşanma yoluyla alınan emekli maaşlarını da incelemektedir. Bazı kadınlar, anne veya babalarından yetim maaşı almak için eşleriyle boşanıp aynı evde yaşamaya devam etmektedirler. Bu şekilde evli olmadıkları için yetim maaşı bağlatan vatandaşlar, SGK tarafından usulsüz olarak değerlendirilmekte ve denetim altına alınmaktadır.

Ceza ve Yaptırımlar SGK'nın haksız yere emekli maaşı alanları tespit etmesi halinde, bu kişilere ciddi maddi yaptırımlar uygulanmaktadır. İlk olarak, emekli maaşı kesilmektedir. Ardından, bu vatandaşlara yapılan tüm emekli maaşı ödemeleri, bayram ikramiyesi ödemeleri ve sağlık harcamaları yasal faizi ile birlikte hesaplanıp geri talep edilmektedir. Belirlenen süre içinde geri ödeme yapılmayan kişiler hakkında yasal takip başlatılmaktadır.

SGK, usulsüz emekliliklere yönelik yaptığı denetimlerle, emekli maaşı almayı hak etmeyen kişilerin önüne geçmeye çalışmaktadır. Bu denetimlerle bütçesi zorlanan SGK, adil ve doğru bir emeklilik sistemi için çaba harcamaktadır.