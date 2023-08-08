Emekli sayısının yükselmesi SGK'nın bütçesinin zorlanmasına neden olmuştur. Zaten ucu ucuna yeten SGK, bu durumu düzeltmek adına usulsüz emekliliklerle ilgili denetimlerini sıklaştırmıştır. Hak etmedikleri halde emekli maaşı almaya devam edenler SGK müfettişleri tarafından tespit edilmekte ve gerekli işlemler uygulanmaktadır.
Denetimlere Takılanlar Kimlerdir?
SGK bünyesinde, farklı sigorta kolları birleştirilmiş olsa da, emeklilik koşulları ayrı ayrı uygulanmaktadır. Bu bağlamda, Bağkur sigortalıları, geçmişte erken emeklilik için bazı farklı yöntemler denemişlerdir. Bağkur'lu vatandaşlar, 9000 prim günüyle emekli olabilmekteyken, SSK'lılar daha az prim günüyle emekli olabilmektedirler.
Bu durumda olan Bağkur sigortalıları, prim günü farkını kapatmak için, kendilerini başka bir iş yerinde çalışıyormuş gibi göstererek SSK'lı olarak emekli olmaya çalışmışlardır. Bu şekilde emekli olan vatandaşlar, aslında emeklilik koşullarını karşılamamışlardır ve SGK bu konuda denetimlerini sıklaştırmıştır.