İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır? Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi?

İşçiler, çeşitli durumlarda iş yerinden ayrıldıklarında tazminat almaya hak kazanabilirler. İşte tazminat alınabilecek bazı durumlar:
İşçiler, çeşitli durumlarda iş yerinden ayrıldıklarında tazminat almaya hak kazanabilirler. İşte tazminat alınabilecek bazı durumlar:
1. Askerlik Hizmeti: Erkek işçilerin askerlik hizmetini gerçekleştirmek için iş yerinden ayrılmaları durumunda tazminat alma hakları bulunmaktadır.
2. Evlilik Nedeniyle Ayrılma: Kadın işçiler, evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kendi rızalarıyla iş yerinden ayrılırlarsa tazminat talep edebilirler.
3. Psikolojik Baskı ve Mobbing: İşçiye karşı psikolojik baskı veya mobbing uygulanması durumunda, işçi işten ayrılırsa tazminat alma hakkı vardır.
4. Zorlayıcı Sebepler: İşçinin zorlayıcı sebeplerle işten ayrılması durumunda da tazminat talep edilebilir.
Kendi isteğiyle ayrılan işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. Maddesi'ne göre belirli şartlar sağlandığında tazminat alma hakkına sahiptirler. Bu şartlar şunlardır:
Bu şartlar sağlandığında, işçi kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat talep edebilir.
İşçilerin işten ayrılma durumları ve işçi tazminatı hakkında bilmeleri gereken önemli noktalar vardır. İş Kanunu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda işçiler, hakları olan tazminatı alabilmektedirler. İşçilerin haklarını korumak ve adil bir şekilde tazminat almalarını sağlamak için bu süreçte doğru adımları atmaları büyük önem taşımaktadır.