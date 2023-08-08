İş yerinden nasıl ve hangi durumlarda tazminat alınır? Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi?

Kendi isteğiyle ayrılan işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu 'nun 24. Maddesi'ne göre belirli şartlar sağlandığında tazminat alma hakkına sahiptirler. Bu şartlar şunlardır:

Bu şartlar sağlandığında, işçi kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat talep edebilir.

İşçilerin işten ayrılma durumları ve işçi tazminatı hakkında bilmeleri gereken önemli noktalar vardır. İş Kanunu'nun belirlediği şartlar doğrultusunda işçiler, hakları olan tazminatı alabilmektedirler. İşçilerin haklarını korumak ve adil bir şekilde tazminat almalarını sağlamak için bu süreçte doğru adımları atmaları büyük önem taşımaktadır.