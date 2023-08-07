Toplu para öde şipşak hemen emekli ol! SGK tarafından erken emekli olmanın formülü açıklandı!

Askerlik Borçlanmasıyla Emekliliği Tamamlamak Erkek vatandaşlar için askerlik borçlanması yoluyla eksik gün ve primleri tamamlama imkanı bulunmaktadır. Askerlik süresiyle işe giriş tarihinizin uyumlu olması gerekmektedir. Askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını borçlanabilirsiniz. Ancak bu durumda SGK'nın belirlediği düzenlemelere uygun olmanız gerekmektedir.

Doğum Borçlanması İmkanı Kadın vatandaşlar için doğum borçlanması, emeklilik sürecinde eksik primleri tamamlamak için bir seçenektir. Sigorta girişi sonrası doğum yapan kadınlar, her bir çocuk için 750 gün borçlanabilirler. Üstelik doğum borçlanması sayesinde erken emeklilik de mümkündür. Ancak bu yolla erken emeklilik için belirlenmiş olan süre 6 yılla sınırlıdır.

SGK'nın sunduğu çeşitli alternatifleri inceleyerek, emekliliğinizi beklemek zorunda kalmadan daha erken bir dönemde yaşamınıza devam edebilirsiniz. Unutmayın, eksik primleri ödeyerek emeklilik yolunda adım atmak sizin elinizde!