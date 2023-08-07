SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr SGK Haberleri

Toplu para öde şipşak hemen emekli ol! SGK tarafından erken emekli olmanın formülü açıklandı!

Yaşınız doldu, ancak primleriniz eksik mi? Endişelenmeyin, eksik primleri ödeyerek erken emeklilik imkanı artık elinizde! İşte eksik primlerinizi ödeyip emekli olmanız için izlemeniz gereken adımlar ve dikkat etmeniz gereken detaylar. Eksik primler nedeniyle emeklilik hayalinizi ertelemek zorunda değilsiniz. Borçlarınızı ödeyerek veya askerlik borçlanması gibi seçeneklerle erken emeklilik imkanını değerlendirebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 16:48 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 16:48
Toplu para öde şipşak hemen emekli ol! SGK tarafından erken emekli olmanın formülü açıklandı!

Emeklilik yaşınız gelmiş olmasına rağmen prim eksikliği nedeniyle emekli olamıyorsanız, artık bu sorunu çözmek mümkün. Yeni getirilen düzenlemeler sayesinde, eksik primlerinizi toplu bir şekilde ödeyerek erken emeklilik hayalinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan seçenekler sayesinde, kendinize en uygun olan yöntemi seçerek prim borcunuzu ödeyip erken emekli olabilirsiniz.

Borçlarınızı Ödeyerek Emekli Olma Yolu

Eksik primleriniz nedeniyle yaş ve gün bakımından emeklilik şartlarını sağlıyorsanız, prim borçlarınızı ödeyerek emekli olabilirsiniz. Hesaplanmış olan prim borçlarınızı ödediğinizde, emeklilik hakkınızı kolayca elde edebilirsiniz. Ayrıca, ödemeyi taksitlendirebilme imkanına da sahipsiniz.

Toplu Ödeme veya Kredi İmkanı

Borcunuzu toplu bir şekilde ödeyebileceğiniz gibi, birikiminiz yoksa kredi çekerek de ödeme yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, prim borcunuzu karşılayacak kredi imkanını sunmaktadır. SGK'dan aldığınız prim borcu belgeleriyle Ziraat Bankası'na başvurarak, prim borçlarınızı ödeyip hemen emekli olma şansına sahip olabilirsiniz.

Askerlik Borçlanmasıyla Emekliliği Tamamlamak

Erkek vatandaşlar için askerlik borçlanması yoluyla eksik gün ve primleri tamamlama imkanı bulunmaktadır. Askerlik süresiyle işe giriş tarihinizin uyumlu olması gerekmektedir. Askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını borçlanabilirsiniz. Ancak bu durumda SGK'nın belirlediği düzenlemelere uygun olmanız gerekmektedir.

Doğum Borçlanması İmkanı

Kadın vatandaşlar için doğum borçlanması, emeklilik sürecinde eksik primleri tamamlamak için bir seçenektir. Sigorta girişi sonrası doğum yapan kadınlar, her bir çocuk için 750 gün borçlanabilirler. Üstelik doğum borçlanması sayesinde erken emeklilik de mümkündür. Ancak bu yolla erken emeklilik için belirlenmiş olan süre 6 yılla sınırlıdır.

SGK'nın sunduğu çeşitli alternatifleri inceleyerek, emekliliğinizi beklemek zorunda kalmadan daha erken bir dönemde yaşamınıza devam edebilirsiniz. Unutmayın, eksik primleri ödeyerek emeklilik yolunda adım atmak sizin elinizde!


SON DAKİKA