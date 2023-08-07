Toplu para öde şipşak hemen emekli ol! SGK tarafından erken emekli olmanın formülü açıklandı!

Emeklilik yaşınız gelmiş olmasına rağmen prim eksikliği nedeniyle emekli olamıyorsanız, artık bu sorunu çözmek mümkün. Yeni getirilen düzenlemeler sayesinde, eksik primlerinizi toplu bir şekilde ödeyerek erken emeklilik hayalinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan seçenekler sayesinde, kendinize en uygun olan yöntemi seçerek prim borcunuzu ödeyip erken emekli olabilirsiniz.
Borçlarınızı Ödeyerek Emekli Olma Yolu
Eksik primleriniz nedeniyle yaş ve gün bakımından emeklilik şartlarını sağlıyorsanız, prim borçlarınızı ödeyerek emekli olabilirsiniz. Hesaplanmış olan prim borçlarınızı ödediğinizde, emeklilik hakkınızı kolayca elde edebilirsiniz. Ayrıca, ödemeyi taksitlendirebilme imkanına da sahipsiniz.
Toplu Ödeme veya Kredi İmkanı
Borcunuzu toplu bir şekilde ödeyebileceğiniz gibi, birikiminiz yoksa kredi çekerek de ödeme yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, prim borcunuzu karşılayacak kredi imkanını sunmaktadır. SGK'dan aldığınız prim borcu belgeleriyle Ziraat Bankası'na başvurarak, prim borçlarınızı ödeyip hemen emekli olma şansına sahip olabilirsiniz.