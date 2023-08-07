Her iki ülkeden emekli aylığı alınabilir mi? Yurtdışında çalışanlar Türkiye’de nasıl SGK-Bağkur’lu emekli olur?

Yurtdışında çalışanların sıklıkla sorduğu bir başka soru ise, yurtdışı emeklilik için kaç gün prim gerektiğidir. Kişiler yurt dışında çalışmalarına bağlı olarak Türkiye'de prim ödemeleri yaparak emeklilik hakkı kazanırlar. Emeklilik için ödenecek prim sayısı 5400 günü tamamlamak gerekmektedir. 2021 yılı itibariyle, 58 yaşını dolduran ve eksik prim günü olmayan kişiler emekliliğe ayrılabilirler.

Yurtdışında çalışan kişilerin Türkiye'de emekli olma seçenekleri bulunmaktadır. Yurtdışı hizmet borçlanması yaparak prim ödemesi yapma yolunu tercih ederek, yurt dışında geçirdikleri sürelerin karşılığında Türkiye'de emekli olabilir ve emekli maaşı alabilirler. Bu şekilde, hem yurt dışından hem de Türkiye'den emekli aylığı alma imkanına sahip olabilirler.