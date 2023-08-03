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takvim.com.tr SGK Haberleri

Dikkat, paranız SGK'da kalmasın! Toplu para ödemesi yapılıyor!

SGK da dahil olmak üzere birçok kurum, bu konuda habersiz vatandaşların haklarının birikmesine sebep olabiliyor. Bu durumu önlemek adına, e-Devlet üzerinden bu ödemeleri sorgulayabilirsiniz. Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda hak kazandığınız toplu para ödemesi onaylanırsa, SGK size ödeme yapılacak hesap bilgilerinizi iletecektir. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmanız önemlidir.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 14:10 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 14:10
Dikkat, paranız SGK’da kalmasın! Toplu para ödemesi yapılıyor!

Milyonlarca vatandaş, çeşitli haklar kapsamında devletten nakdi yardım alabiliyor. Örneğin, bir aile bireyi vefat ettiğinde 'ölüm parası' adı altında bir ödeme yapılır.

Ancak birçok vatandaş, bu ödemenin yalnızca vefat eden kişinin en büyük çocuğuna verildiğini düşünmektedir. Gerçekte ise, ölüm parası en büyük çocuğa çekilse de diğer çocukların da hesaplarına aynı oranda yatırılır.

Bu ödemeler genellikle bir banka hesabına veya PTT aracılığıyla ödeme emri şeklinde yapılır. Ancak bu paraların çekilmemesi durumunda hak kaybı yaşanabilir. Bu nedenle bu tür hakların takip edilmesi oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra, babası vefat eden kız çocukları, evlenirken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çeyiz parası alabilirler. Ayrıca, yeni doğum yapan çalışanlara verilen süt parası ve bakıcı parası gibi ödemeler de bulunmaktadır. Geçici iş görmezlik ödemesi de bu haklardan biridir.

Devletin Verdiği Sosyal Yardımları Nasıl Öğrenirsiniz?

Öncelikle e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından arama çubuğuna "SGK Şahıs" yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Karşınıza çıkan dört seçenek içerisinden "SGK Şahıs Ödemeleri Sorgulama" seçeneğini seçerek devam edebilirsiniz. Açılan sayfada ödeme ve yardım bilgileriniz listelenecektir. Bu bilgileri düzenli olarak kontrol etmek, haklarınızı takip etmek ve eksik ödemeleri fark etmek açısından oldukça önemlidir.

SGK Şahıs Ödemeleri Sorgulama İçin Linke Tıklayabilirsiniz: SGK Şahıs Ödemeleri Sorgulama

e-Devlet üzerinden yaptığınız sorgulamalarla devletin size sunduğu sosyal yardımları takip edebilir, eksik ödemeleri fark edebilir ve haklarınızı koruyabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Sorgulama:

SGK'dan toplu para almak için ilk adım, e-Devlet sistemini kullanarak ödeme sorgulaması yapmaktır. E-Devlet'e giriş yaparak SGK ödemeleri bölümüne ulaşabilirsiniz. Burada sizin veya ailenizin hangi ödemelere hak kazandığını sorgulayabilirsiniz.

Gerekli Belgeleri Hazırlama:

Hak kazandığınız toplu para ödemesini alabilmek için gerekli belgeleri hazırlamanız gerekebilir. Bu belgeler genellikle kimlik belgesi, nüfus kayıt örneği, banka hesap bilgileri gibi evrakları içerebilir. SGK'nın istediği belgeleri önceden hazırlayarak işlem sürecini hızlandırabilirsiniz.

SGK İl veya Merkez Müdürlüğüne Başvuru:

Hazırladığınız belgelerle birlikte en yakın SGK il veya merkez müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuz sırasında SGK yetkilileri, hak kazandığınız ödemeleri kontrol edecek ve gerekli incelemeleri yapacaktır.

Ödeme Onayı ve Hesap Bilgileri İletimi:

Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda hak kazandığınız toplu para ödemesi onaylanırsa, SGK size ödeme yapılacak hesap bilgilerinizi iletecektir. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmanız önemlidir.


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