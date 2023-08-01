SGK, yapılandırma işlemlerinin son başvuru tarihini 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatmıştır. Bu tarihe kadar borçlarını yapılandırmayanlar, yasal faizler ve cezalarla birlikte daha yüksek miktarlarda ödeme yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, borçluların maddi açıdan zarar görmesine yol açabilir ve ödeme güçlükleri yaşamalarına neden olabilir.

SGK'nın Twitter Üzerinden Yaptığı Duyuru Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. SGK'nın resmi sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden yapılan duyuru, borçluları bilgilendirmek ve son başvuru tarihini hatırlatmak amacıyla yapılmıştır.