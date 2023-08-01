SGK, yapılandırma işlemlerinin son başvuru tarihini 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatmıştır. Bu tarihe kadar borçlarını yapılandırmayanlar, yasal faizler ve cezalarla birlikte daha yüksek miktarlarda ödeme yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, borçluların maddi açıdan zarar görmesine yol açabilir ve ödeme güçlükleri yaşamalarına neden olabilir.
SGK'nın Twitter Üzerinden Yaptığı Duyuru
Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. SGK'nın resmi sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden yapılan duyuru, borçluları bilgilendirmek ve son başvuru tarihini hatırlatmak amacıyla yapılmıştır.
Cari Dönem Prim Borçları ve Diğer Borçlar
Borç yapılandırma işlemleri genellikle SGK prim borçları, vergi borçları, trafik cezaları ve diğer kamu alacakları gibi çeşitli borçlar için uygulanabilir. Özellikle cari dönem prim borçları, birçok işveren ve çalışan için önemli bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, yapılandırma işlemi, borçların düzenlenmesi ve ödenmesi için önemli bir fırsat sunar.