İhbar tazminatı ndan yararlanabilmek için belirli şartlar yerine getirilmelidir. İlk olarak, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir. Yani, belirli bir süre ile sınırlı olmayan iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı uygulanırken, belirli bir süre için yapılan iş sözleşmelerinde bu durum söz konusu değildir.

İkinci şart ise fesih işleminin haklı bir sebebe dayanmamasıdır. İşçi, iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanarak feshediyorsa, işverene ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aynı şekilde, işveren de işçiyi haklı bir nedenle işten çıkarıyorsa, ihbar tazminatı ödemesine gerek yoktur. Ancak, işçi veya işveren tarafından haksız bir şekilde fesih yapıldığında ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir.

İhbar Süresi ve Bildirim Yükümlülüğü

İş Kanunu'na göre, işçi veya işveren iş akdini feshedecekse, karşı tarafa gerekli bildirim süresini vermek zorundadır. Taraflardan biri iş sözleşmesini feshederken, çalışma süresine göre belirli bir ihbar süresini uygulamalıdır. Aksi takdirde, bildirimde bulunmayan taraf ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

İşverenin işçiyi işten çıkarırken yazılı bir şekilde fesih bildirimini yapması ve fesih sebebini ve ihbar süresini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi de gerekmektedir. Bu, işçinin haklarını koruyan önemli bir düzenlemedir ve işçinin mağduriyet yaşamaması için önemlidir.