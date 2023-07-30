Her iki ülkeden emekli aylığı alınabilir mi? Yurtdışında çalışanlar Türkiye’de nasıl SGK-Bağkur’lu emekli olur?

Yurtdışında çalışan kişilerin Türkiye'de nasıl emekli olabilecekleri, oldukça merak edilen bir konudur. Ancak bu konuda birkaç seçenek bulunmaktadır.
Yurtdışında çalışan kişilerin Türkiye'de nasıl emekli olabilecekleri, oldukça merak edilen bir konudur. Ancak bu konuda birkaç seçenek bulunmaktadır.
Türkiye dışında çalışanlar, genellikle yurt dışında çalışarak Türkiye'de emekli olup olamayacaklarını merak etmektedirler. Yurtdışında çalışan kişiler, Türkiye'de emekli olabilme imkanına sahiptirler. Yurt dışında çalıştıklarına dair gerekli belgeleri Türkiye'deki emekli kurumuna sunarak emekli olabilmek için başvuruda bulunabilirler.
Türkiye'ye kesin dönüş yapan gurbetçiler, yurt dışında geçirdikleri süreyi, bu süreye karşılık gelen prim ödemesi üzerinden borçlanma yoluyla emekli olabilirler. Yani, primleri kadar emekli olma şansları bulunmaktadır. Ancak bu primler borçlanma olarak geri dönmektedir. Yurt dışında çalışanların sıkça sorduğu bir diğer soru ise, her iki ülkeden emekli aylığı alınıp alınamayacağıdır. Her iki ülkeden emekli aylığı almada bir sakınca bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik sözleşmeleri ve 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanılan süreler istinaden, aylık alan kişilerin yurt dışından da aylık almalarında bir engel yoktur. Dolayısıyla, kişiler kendi ülkelerinden ve başka bir ülkeden aylık alabilirler.
Yurtdışında çalışanların sıklıkla sorduğu bir başka soru ise, yurtdışı emeklilik için kaç gün prim gerektiğidir. Kişiler yurt dışında çalışmalarına bağlı olarak Türkiye'de prim ödemeleri yaparak emeklilik hakkı kazanırlar. Emeklilik için ödenecek prim sayısı 5400 günü tamamlamak gerekmektedir. 2021 yılı itibariyle, 58 yaşını dolduran ve eksik prim günü olmayan kişiler emekliliğe ayrılabilirler.
Yurtdışında çalışan kişilerin Türkiye'de emekli olma seçenekleri bulunmaktadır. Yurtdışı hizmet borçlanması yaparak prim ödemesi yapma yolunu tercih ederek, yurt dışında geçirdikleri sürelerin karşılığında Türkiye'de emekli olabilir ve emekli maaşı alabilirler. Bu şekilde, hem yurt dışından hem de Türkiye'den emekli aylığı alma imkanına sahip olabilirler.