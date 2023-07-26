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O tarihler arası SGK sigorta girişli olanlara müjde: Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 6 yıl emekliliği öne alıyor!

EYT (Erken Yaşta Emeklilik) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok çalışan, emeklilik hakkını elde etmek için yeni yollar aramaktadır. SSK'ya bağlı olarak çalışanlar, prim ödemelerini belirli bir süre boyunca düzenli olarak yaptıklarında emeklilik hakkı elde ederler. SSK'lı çalışanların emeklilik için gereken prim günü sayısı ve yaş şartları belirlenmiştir. Bu şartları sağlayan çalışanlar, belirli bir yaşa gelmeleri halinde emekli olabilirler.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 16:13 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 16:15
O tarihler arası SGK sigorta girişli olanlara müjde: Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 6 yıl emekliliği öne alıyor!

EYT (Erken Yaşta Emeklilik) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok çalışan, emeklilik hakkını elde etmek için yeni yollar aramaktadır. Özellikle prim günü sayısı ve yaş şartlarına takılan birçok kişi, emekliliğini ertelemek zorunda kalabilmektedir. Emeklilik koşulları ise çalışanın bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna ve doğum tarihine göre değişiklik göstermektedir. Ancak bazı meslek gruplarında veya özel durumlarda bu süre daha düşük olabilir. Ayrıca, doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya malulen emeklilik gibi durumlar, prim günü sayısını düşürerek erken emekliliği mümkün kılabilmektedir.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Olmak Üzere Üç Farklı Sigorta Kolu Bulunuyor

Emeklilik hakkını elde etmek için çalışanlar üç farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olabilirler. Bu kurumlar Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur (Bağlı Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu) ve Emekli Sandığı'dır. Her bir kurumun emeklilik için gereken süre ve koşulları farklıdır.

SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu)

SSK'ya bağlı olarak çalışanlar, prim ödemelerini belirli bir süre boyunca düzenli olarak yaptıklarında emeklilik hakkı elde ederler. SSK'lı çalışanların emeklilik için gereken prim günü sayısı ve yaş şartları belirlenmiştir. Bu şartları sağlayan çalışanlar, belirli bir yaşa gelmeleri halinde emekli olabilirler.

Bağ-Kur (Bağlı Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu)

Bağımsız çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve çiftçiler gibi kişiler Bağ-Kur'a bağlıdır. Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli süre ve koşulları, SSK'lılardan farklılık gösterebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağlı Olmak

Erken emeklilik için ilk adım, sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bağlı bir şekilde çalışmaktır. Bu kurumlardan en az birine prim ödemiş olmanız gerekmektedir.

Sigortalılık Süresi ve Prim Günü Sayısı: Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı, bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna ve doğum tarihinize göre değişiklik gösterebilir. En az prim günü sayısına ve sigortalılık süresine ulaşmanız gerekmektedir.

Yaş Şartı: Erken emeklilik için yaş şartı, doğum tarihinize ve bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna göre farklılık gösterir. Bu şartı sağlamak da önemlidir.

Doğum Borçlanması: Doğum yapmış kadınlar, çocuk doğum tarihlerine göre prim günü kazanabilirler. Doğum borçlanması yaparak prim günü sayısını arttırabilir ve erken emeklilik için önemli bir avantaj elde edebilirsiniz.

Askerlik Borçlanması: Askerlik süresi, emeklilik için gereken prim günü sayısını etkileyebilir. Askerlik borçlanması yaparak prim günü kazanabilir ve erken emeklilik hedefinize daha çabuk ulaşabilirsiniz.

Malulen Emeklilik: Malul olduğunuz durumda, prim günü şartlarından muaf tutulabilir ve daha kısa sürede emekli olabilirsiniz. Ancak bu durumda sağlık raporu ve SGK tarafından yapılacak değerlendirme önemlidir.

Emeklilik Danışmanlığı Almak: Erken emeklilik süreci oldukça karmaşık olabilir. Bu nedenle bir emeklilik danışmanından yardım almak, emeklilik planlamanızı daha etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Finansal Planlama: Erken emeklilik için finansal planlama yapmak, mali durumunuzu gözden geçirmek ve tasarruf stratejileri oluşturmak önemlidir. Yatırım araçları ve emeklilik fonları gibi seçenekleri değerlendirerek geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.


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