O tarihler arası SGK sigorta girişli olanlara müjde: Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 6 yıl emekliliği öne alıyor!

Bağımsız çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve çiftçiler gibi kişiler Bağ-Kur 'a bağlıdır. Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli süre ve koşulları, SSK 'lılardan farklılık gösterebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağlı Olmak

Erken emeklilik için ilk adım, sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bağlı bir şekilde çalışmaktır. Bu kurumlardan en az birine prim ödemiş olmanız gerekmektedir.

Sigortalılık Süresi ve Prim Günü Sayısı: Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı, bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna ve doğum tarihinize göre değişiklik gösterebilir. En az prim günü sayısına ve sigortalılık süresine ulaşmanız gerekmektedir.

Yaş Şartı: Erken emeklilik için yaş şartı, doğum tarihinize ve bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna göre farklılık gösterir. Bu şartı sağlamak da önemlidir.