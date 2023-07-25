SGK ve BAĞ-KUR’lular sütten ağzınız yanmasın! Bu 3 harf varsa emekliliğiniz yanar! EYT’de gün prim yıl şartı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş yerlerini denetlerken S, Ş ve K harfleriyle kodlama yapmaktadır. Bu kodlardan "Ş" harfi, iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğunu ve hakkında denetim ve inceleme yapılacağını ifade etmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş yerlerini denetlerken S, Ş ve K harfleriyle kodlama yapmaktadır. Bu kodlardan "Ş" harfi, iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğunu ve hakkında denetim ve inceleme yapılacağını ifade etmektedir.
Eğer bir iş yerine "Ş-Şüpheli" kodu verilmişse, bu iş yerinin sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla denetim süreci başlatılır. Yapılan denetim sonucunda, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "Ş" kodu "S" (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.
Emeklilik için başvuru yapan kişilerin hizmet dökümünde "Ş" harfi bulunması emekliliğe engel değildir. Bu durumdaki sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir ve aylıkları bağlanabilir. Ancak, denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olduğu anlaşılırsa, söz konusu primler iptal edilir.
Emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir. Ayrıca, edavi amacıyla yapılmış olan ödemeler de geri alınabilir.
Eğer hizmet dökümünde "Ş" harfi ile gösterilen bir iş yerinden hizmet alınmışsa ve bu süreler fiili çalışmaya dayanıyorsa endişe etmek gerekmez. SGK'ya başvurarak durumu öğrenmek ve inceleme sonucunu takip etmek mümkündür.
"K" kodu, her ay düzenli olarak prim hizmet belgesi gönderen iş yerlerine SGK tarafından işaretlenir. Ancak, primlerini düzenli yatırmayan, tebellüğ edilen yazıları göz ardı eden veya cüzi tutarda ödeme yapan iş yerleri de "K" koduyla işaretlenir.
Bu tür iş yerlerinin sahte olup olmadığı da denetmenler tarafından araştırılır. Araştırma sonucunda iş yerinin sahte olduğu tespit edilirse, bu iş yerinden yapılan sigorta bildirimleri geçersiz sayılır.
EYT ve emeklilik sürecindeki tehlikeler konusunda bilinçli olmak, emeklilik başvurusu yaparken daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. Kendi durumunuzla ilgili SGK ile iletişime geçerek gereken bilgileri alabilir ve süreci daha sağlıklı yönetebilirsiniz. Unutmayın, emeklilik haklarına zarar gelmemesi için doğru bilgilerle hareket etmek büyük önem taşımaktadır.
Emeklilik süreci, bireyler için hayati önem taşırken, dikkatsizce yapılan başvurular ve hatalı işlemler, emeklilik hakkını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle, EYT yasası kapsamında emeklilik için başvuru yapacak olanlar, özellikle şüpheli iş yerleri konusunda bilinçli olmalı ve SGK ile iletişime geçerek durumlarını doğrulamalıdırlar. Unutmayın, emeklilik hakkınızı korumak sizin elinizdedir.