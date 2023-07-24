Yurtdışında çalışanlar Türkiye'de nasıl SGK-Bağkur'lu emekli olur? Her iki ülkeden emekli aylığı alınabilir mi?

Yurtdışında çalışan kişilerin Türkiye'de nasıl emekli olabilecekleri, oldukça merak edilen bir konudur. Ancak bu konuda birkaç seçenek bulunmaktadır. Yurtdışında çalışanlar, Türkiye'de emekli olabilmek için yurtdışı hizmet borçlanması yapma yolunu tercih edebilirler. Yurtdışında çalıştıkları süre boyunca, sosyal güvenlik kurumuna prim ödemesi yaparak, hizmet sürelerini borçlanabilirler ve Türkiye'de emekli olarak emekli maaşı alabilirler. Bu şekilde, Türkiye'de çalışmasalar da yurt dışında geçirdikleri sürelerin karşılığında Türkiye'den emekli maaşı talep edebilirler.
Türkiye dışında çalışanlar, genellikle yurt dışında çalışarak Türkiye'de emekli olup olamayacaklarını merak etmektedirler. Yurtdışında çalışan kişiler, Türkiye'de emekli olabilme imkanına sahiptirler. Yurt dışında çalıştıklarına dair gerekli belgeleri Türkiye'deki emekli kurumuna sunarak emekli olabilmek için başvuruda bulunabilirler.
Türkiye'ye kesin dönüş yapan gurbetçiler, yurt dışında geçirdikleri süreyi, bu süreye karşılık gelen prim ödemesi üzerinden borçlanma yoluyla emekli olabilirler. Yani, primleri kadar emekli olma şansları bulunmaktadır. Ancak bu primler borçlanma olarak geri dönmektedir. Yurt dışında çalışanların sıkça sorduğu bir diğer soru ise, her iki ülkeden emekli aylığı alınıp alınamayacağıdır. Her iki ülkeden emekli aylığı almada bir sakınca bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik sözleşmeleri ve 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanılan süreler istinaden, aylık alan kişilerin yurt dışından da aylık almalarında bir engel yoktur. Dolayısıyla, kişiler kendi ülkelerinden ve başka bir ülkeden aylık alabilirler.