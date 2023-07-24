İhbar tazminatına hak kazanma şartları neler? İhbar süresi beklenmek zorunda mı?

Bu konu, hem işçiler hem de işverenler için önem arz eden bir meseledir ve işçinin işten çıkarılması veya kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda karşımıza çıkar.
İhbar Tazminatı Nedir ve Neden Önemlidir?
İhbar tazminatı, İş Kanunu'nda belirtilen bildirim sürelerine uymayan işçi ya da işverenin, bildirim sürelerine göre ücreti tazminat olarak ödemesidir. Yani, işveren işçiyi aniden işten çıkardığında veya işçi kendi isteğiyle aniden ayrıldığında, karşı tarafın bildirim süresine uyulmamış olması durumunda ihbar tazminatı söz konusu olur. Bu tazminat, işçinin ekonomik durumunu koruma amacı taşır ve ani işsizlik durumlarında işçinin mağduriyetinin önüne geçmeyi hedefler.
Ancak, deneme süresi içerisinde işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırılıyorsa, işverenin ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durumda, işçi yalnızca kendi çalıştığı süreye dayalı olarak ücret ve tazminat haklarına sahip olacaktır.