5 bin günü olan emekli olabilir mi? 5000 gün prim ne oldu, torba yasada var mı? 5000 PRİM GÜNLE EMEKLİLİK SON DAKİKA!

5000 günden emeklilik hakkında detaylar merak ediliyor. 5 bin prim günü sayısının kademeli olarak 5 bin 975 güne çıkarılması sonrası emeklilik hakkını kaybeden vatandaşlar konuyl ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında 5 bin günü olan emekli olabilir mi sorusu yer alıyor. 5 bin pirim günü doldurma şartı kademeli olarak 5 bin 975 güne kadar çıkan prim gün sayısı şartı, emeklilik bekleyen birçok kişinin prime takılmasına sebep oldu. İşte detaylar...
5 BİN PRİMİ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ, 5000 GÜN PRİM TORBA YASADA VAR MI?
EYT yasasına göre, 1999 öncesinin emeklilik için 5 bin prim gün sayısı şartına kademeli artış getirildi.
5 BİN PRİMİ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ, 5 BİN GÜNÜ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirdikleri takdirde emekli olabiliyorlar.
5 BİN PRİMİ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ, 5 BİN GÜNÜ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ 5000 GÜN PRİM NE OLDU, TORBA YASADA VAR MI
Sigorta başlangıç tarihi daha erken olanlar daha az prim gün şartı aranırken, 1999 yılında sigorta başlangıcı olanlardan 5 bin 875 gün prim yatırma şartı aranıyor.