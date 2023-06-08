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    • SGK
    • 08.06.2023 13:56
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    • 08.06.2023 13:56
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    SGK EYT sonrası yeniledi! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A'dan Z'ye tepetaklak oldu

    Türkiye'de emeklilik şartları, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile değiştirilmiş ve emeklilik için aranan prim günü ve hizmet yılı şartına yaş şartı da eklenmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken bir anda bu hakkını kaybetmiş ve yaş şartına takılmıştır. Bu durum, 1999 yılında elde edilen emeklilik hakkının kaybedilemeyeceği düşüncesiyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT adı altında kurulan dernekte mücadele başlatılmasına sebep olmuştur. EYT mücadelesi, beklenen müjdeli haberin gecikmeli de olsa sonunda gelmesiyle birlikte hız kazanmıştır.

    takvim.com.tr
    İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A’dan Z’ye tepetaklak oldu

    AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifinin meclisten geçirilmesi ve onaylanmasıyla beraber Türkiye'deki emeklilik sistemi ve şartları 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. Ayrıca, 9 Eylül 1999 için 2000 sonrası ve 2008 sonrası olmak üzere farklı tablolar ve şartlar da ortaya çıkmıştır. Teknik olarak ilk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 olan kişiler dahi EYT kapsamı dışında kalmış ve sadece 1 günle emeklilik hakkını yitiren kişiler EYT'lilerden tam 17 sene daha fazla çalışmak zorunda bırakılmıştır.

    Emeklilikte yaşa takılanlar, sadece 1 gün, hafta veya ay farkıyla EYT hakkını kaçıran kişilerdir. Bu kişiler, kendilerinin en az 17 sene daha fazla çalışacaklarını belirterek kademeli emeklilik tablosu mücadelesi başlatmışlardır.

    SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından yayımlanan EYT tablosuna göre, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler, tabloda yer alan sigortalılık süresi ve prim şartını doldurdukları anda yaş şartı aranmaksızın erken emeklilik hakkına sahip olacaklardır. Bu kişiler, ilk işe giriş yılına bağlı olarak en az 5000 prim günü ve en fazla 5975 prim günü ile kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl prim ödeme şartıyla emekli olabileceklerdir.

    EYT Sonrası Kademe Kademe Emeklilik Tablosu

    EYT'yi sadece 1 gün, hafta veya ay farkıyla kaçıran bireyler, kendilerinin en az 17 sene daha fazla çalışmak zorunda olduklarını düşünerek kademe kademe emeklilik tablosuna karşı mücadele başlatmışlardır. Bu tabloya göre:

    • İlk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olacaklardır.
    • İlk işe giriş tarihi 2002 olan kadınlar 51, erkekler 53 yaşında emekli olacaklardır.
    • İlk işe giriş tarihi 2003 olan kadınlar 52, erkekler 54 yaşında emekli olacaklardır.
    • İlk işe giriş tarihi 2004 olan kadınlar 53, erkekler 55 yaşında emekli olacaklardır.
    • İlk işe giriş tarihi 2005 olan kadınlar 54, erkekler 56 yaşında emekli olacaklardır.

        Son zamanlarda Türkiye'de emeklilik şartlarıyla ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, 1999-2000-2008 sonrası ilk işe giriş tarihine sahip olan çalışanlar için geçerli olacak.

        Yeni düzenlemelere göre, emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı gibi faktörlerde bazı değişiklikler yapıldı. İlk olarak, emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a çıkarıldı.

        Ayrıca, prim ödeme gün sayısı da değişti. Eskiden 7000 prim ödeme günüyle emekli olunabilen bir çalışan, artık 9000 prim ödeme gününe ihtiyaç duyacak. Bununla birlikte, prim ödeme gün sayısı arttıkça, emeklilik maaşının da yükselmesi bekleniyor.

        Bir diğer önemli değişiklik ise emeklilik maaşının hesaplanmasında kullanılan bağlama oranında gerçekleşti. Eskiden bağlama oranı yüzde 2, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 2.5'e yükseltildi. Bu da emeklilik maaşının artmasına yardımcı olacak bir faktör oldu.

        Ancak, emeklilik için belirli bir yaşa ve prim ödeme gün sayısına ulaşmanın yanı sıra, sigortalının SGK'ya prim borcunun olmaması da önemli bir kriter olarak belirlendi. Bu nedenle, prim borcu olan çalışanlar, borçlarını ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecekler.

        Yeni emeklilik şartlarıyla ilgili bu değişikliklerin, 1999-2000-2008 sonrası ilk işe giriş tarihine sahip olan çalışanları etkileyeceği belirtiliyor. Bu çalışanlar, daha uzun bir süre çalışma hayatlarını sürdürmek zorunda kalabilecekler veya daha yüksek prim ödemeleri yapmak durumunda kalabilecekler.

        Bu değişiklikler, Türkiye'nin demografik yapısındaki değişimler ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak yapıldı. Amaç, emeklilik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesillerin de adil bir şekilde emekli olabilmesini sağlamaktır.

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        Haberler SGK SGK EYT sonrası yeniledi! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A'dan Z'ye tepetaklak oldu
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