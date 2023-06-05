5000 PRİM GÜNLE EMEKLİLİK SON DAKİKA! 5 bin günü olan emekli olabilir mi? 5000 gün prim ne oldu, torba yasada var mı?

EYT yasasının Meclis'ten geçip, EYT'lilerin maaşlarını almaya başlamasının ardından prim gün sayısı konusu tartışmalara neden oldu.Peki, 5 bin primi olan emekli olabilir mi? İşte detaylar...
5 BİN PRİMİ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ, 5000 GÜN PRİM TORBA YASADA VAR MI?
EYT yasasına göre, 1999 öncesinin emeklilik için 5 bin prim gün sayısı şartına kademeli artış getirildi.
5 BİN PRİMİ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ, 5 BİN GÜNÜ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirdikleri takdirde emekli olabiliyorlar.
5 BİN PRİMİ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ, 5 BİN GÜNÜ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ 5000 GÜN PRİM NE OLDU, TORBA YASADA VAR MI
Sigorta başlangıç tarihi daha erken olanlar daha az prim gün şartı aranırken, 1999 yılında sigorta başlangıcı olanlardan 5 bin 875 gün prim yatırma şartı aranıyor.