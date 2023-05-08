EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor. SGK'nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi.