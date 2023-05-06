Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 06.05.2023 16:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2023 16:02
    ABONE OL

    Kamu işçilerinin MAAŞ FARKLARI ne zaman yatacak? 2023 İŞÇİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ | Kamu işçileri ZAMLI MAAŞ hangi gün ödenecek?

    Kamu işçlerine zamlı maaş ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "TÜRK-İL ve HAK-İŞ ile cuma günü konuyu bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" bilgisini vermişti. Peki, kamu işçilerine maaş farkı ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kamu işçilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?

    2023 yılında HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile kamu işçilerine yapılacak zam konusu da yakından takip ediliyor. İşte kamu işçileirine zam hakkınd detaylar...

    KAMU İŞÇİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren kamu işçilerinin zam oranları için görüşmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş'le görüştü. Görüşme sonrasında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum. Bir rakam gelsin de kim hallederse halletsin." dedi.

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.

        TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

        2024-2025 yıllarında yaklaşık 3,5 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos tarihinde başlayacak.

        DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

        2023 yılında kamuda görev yapan işçilerin maaşlarına etki edecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, sadece memurların değil, özel sektördeki toplu iş sözleşmelerinin de temelini oluşturacağı için büyük bir öneme sahiptir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        7’li koalisyona ’meydan’ tokadı! Kayseri feraseti...
        Haberler SGK Kamu işçilerinin MAAŞ FARKLARI ne zaman yatacak? 2023 İŞÇİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ | Kamu işçileri ZAMLI MAAŞ hangi gün ödenecek?
            loading
            SON DAKİKA