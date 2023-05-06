Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu 2023? Bağkur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder? 9.000'den 7.200'e kadar...

Bağ-Kur primi hakkında yapılan son dakika açıklaması büyük sevince neden oldu. Başkan Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Peki, Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu 2023? Bağkur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder? İşte merak edilenler!
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum.
Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz.
Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.