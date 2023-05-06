Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu 2023? Bağkur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder? 9.000'den 7.200'e kadar...

Bağ-Kur primi hakkında yapılan son dakika açıklaması büyük sevince neden oldu. Başkan Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Peki, Bağ-Kur primi düştü mü, ne kadar oldu 2023? Bağkur prim gün sayısı kaça düştü? 7.200 gün kaç yıl eder? İşte merak edilenler!