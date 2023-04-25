Emekli tahsis numarası olarak bilinen bu numara aracılığıyla maaş sorgulama işlemleri yapılabiliyor ve herhangi bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılacak olan işlemlerde hız kazandırılabiliyor. Maaş tarihleri de bu numaranın sonunda yer alan rakama göre yapılıyor. Emekli maaşının ne zaman yatacağını merak edenler tahsis numarası nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, tahsis numarası nedir? Tahsis numarası ne işe yarar? İşte detaylar...