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    • SGK
    • 25.04.2023 11:01
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    • 25.04.2023 11:01
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    Tahsis numarası nasıl öğrenilir, ne işe yarar? Tahsis numarası nedir? SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT TAHSİS NO öğrenme ekranı!

    Emekli tahsis numarası olarak bilinen bu numara aracılığıyla maaş sorgulama işlemleri yapılabiliyor ve herhangi bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılacak olan işlemlerde hız kazandırılabiliyor. Maaş tarihleri de bu numaranın sonunda yer alan rakama göre yapılıyor. Emekli maaşının ne zaman yatacağını merak edenler tahsis numarası nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, tahsis numarası nedir? Tahsis numarası ne işe yarar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tahsis numarası nasıl öğrenilir, ne işe yarar?

    Emekli tahsis numarası olarak bilinen bu numara aracılığıyla maaş sorgulama işlemleri yapılabiliyor ve herhangi bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılacak olan işlemlerde hız kazandırılabiliyor. Maaş tarihleri de bu numaranın sonunda yer alan rakama göre yapılıyor. Emekli maaşının ne zaman yatacağını merak edenler tahsis numarası nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, tahsis numarası nedir? Tahsis numarası ne işe yarar? İşte detaylar...

    EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

    E-devlet üzerinden birçok işlem yapabildiğiniz gibi hiçbir yere gitmeden cep telefonunuzdan tahsis numaranızı öğrenmeniz mümkün. E-devlet sistemine kimlik katınız ve e-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra SGK işlem sayfasına tıklamanız gerekir. Bu sayfada karşınıza emeklilik işlemleri çıkacak onu seçmelisiniz. Daha sonra dosya ya da evrak takip numaraları üzerinden emeklilik tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

    TAHSİS NO SORGULAMA EKRANI

    EYT İLK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar
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        Haberler SGK Tahsis numarası nasıl öğrenilir, ne işe yarar? Tahsis numarası nedir? SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT TAHSİS NO öğrenme ekranı!
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