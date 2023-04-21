Emekli tahsis numarası olarak bilinen bu numara aracılığıyla maaş sorgulama işlemleri yapılabiliyor ve herhangi bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılacak olan işlemlerde hız kazandırılabiliyor. Maaş tarihleri de bu numaranın sonunda yer alan rakama göre yapılıyor. Emekli maaşının ne zaman yatacağını merak edenler tahsis numarası nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, tahsis numarası nedir? Tahsis numarası ne işe yarar? İşte detaylar...
EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
E-devlet üzerinden birçok işlem yapabildiğiniz gibi hiçbir yere gitmeden cep telefonunuzdan tahsis numaranızı öğrenmeniz mümkün. E-devlet sistemine kimlik katınız ve e-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra SGK işlem sayfasına tıklamanız gerekir. Bu sayfada karşınıza emeklilik işlemleri çıkacak onu seçmelisiniz. Daha sonra dosya ya da evrak takip numaraları üzerinden emeklilik tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
EYT İLK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.