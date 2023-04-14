EYT Bağkur prim şartı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. EYT yasası yürürlüğe girdi ve milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Bağ-Kur'luya pirim gün eşitliği ise milyonlarca küçük esnafın gündeminde yer aldı.Peki, EYT Bağkur prim şartı değişti mi? İşte detaylar...
EYT BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENECEK Mİ?
Bağkurlular için 9.000 prim günü şartı aranıyor. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından 9.000 prim günü ile emekli şartı aranan Bağ-Kur'lular için tıpkı SSK'lı çalışanlar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan tanınacak. Yani gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.
BAĞKUR EYT 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?
EYT düzenlemesinin ardından Bağ-kur'lular için de yeni düzenlemeler yolda. Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda da çalışmaların yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda 7200 prim günü ile emekli olunacak.