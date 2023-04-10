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    • 10.04.2023 11:31
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    • 10.04.2023 11:31
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    EYT Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI. son durum! Bağkur sigorta primi 7200 güne mi düşecek?

    EYT Bağkur prim şartı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. EYT yasası yürürlüğe girdi ve milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Bağ-Kur'luya pirim gün eşitliği ise milyonlarca küçük esnafın gündeminde yer aldı. Peki, EYT Bağkur prim şartı değişti mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi?

    EYT Bağkur prim şartı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. EYT yasası yürürlüğe girdi ve milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Bağ-Kur'luya pirim gün eşitliği ise milyonlarca küçük esnafın gündeminde yer aldı.Peki, EYT Bağkur prim şartı değişti mi? İşte detaylar...

    EYT BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENECEK Mİ?

    Bağkurlular için 9.000 prim günü şartı aranıyor. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından 9.000 prim günü ile emekli şartı aranan Bağ-Kur'lular için tıpkı SSK'lı çalışanlar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan tanınacak. Yani gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

    BAĞKUR EYT 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

    EYT düzenlemesinin ardından Bağ-kur'lular için de yeni düzenlemeler yolda. Bakan Bilgin, Bağ-kur'lular için erken emeklilik konusunda da çalışmaların yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda 7200 prim günü ile emekli olunacak.

        EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişinin emeklilik hayali gerçek oldu. EYT düzenlemesi kapsamında geçerli olan şartlara sahip olan kişiler, emeklilik için başvurularını mart ayı itibari ile yapmaya başladı. Bağ-kur'lular için de yeni bir sistem üzerinde çalışıldığın açıklanması, Bağ-kur'luların da emekli olabilmesine imkan sunacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha az prim ile erken emekli olabilmenin önünün açılmasına dair çalışmaların devam ettiğini ve 9 bin prim günü ile emeklilik şartı aranan Bağ-kur'lular için SSK'lılar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan sunulacağını ifade etti.

        BAĞ-KUR TESCİL AFFI GELDİ Mİ?

        Bağ-Kur tescil affı vergi paketi kapsamında yer almıyor. Şu an için gündemde prim günleri silinen Bağ-Kur'lulara ilişkin bir çalışma veya yapılandırma paketi bulunmuyor. Son olarak 2008, 2015,2018 ve 2021 yılında yapılan düzenleme ile birlikte Bağ-Kur'luların prim borçları silinmişti. EYT ile birlikte emekli olabilmek için BAĞ-KUR'lu vatandaşlar erkeklerde 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

        BAĞKURLULAR SSK'YA GEÇERSE AYLIKLARI YÜZDE 15-20 ARTIYOR

        Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş olur. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilir. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor. 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekliliğe hak kazanıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanıyor.
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        Emlak konut
        Haberler SGK EYT Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI. son durum! Bağkur sigorta primi 7200 güne mi düşecek?
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