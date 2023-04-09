EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI. son durum! Bağkur sigorta primi 7200 güne mi düşecek? EYT Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi?

EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişinin emeklilik hayali gerçek oldu. EYT düzenlemesi kapsamında geçerli olan şartlara sahip olan kişiler, emeklilik için başvurularını mart ayı itibari ile yapmaya başladı. Bağ-kur'lular için de yeni bir sistem üzerinde çalışıldığın açıklanması, Bağ-kur'luların da emekli olabilmesine imkan sunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha az prim ile erken emekli olabilmenin önünün açılmasına dair çalışmaların devam ettiğini ve 9 bin prim günü ile emeklilik şartı aranan Bağ-kur'lular için SSK'lılar gibi 7.200 prim günü ile emekli olmasına imkan sunulacağını ifade etti.