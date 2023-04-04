EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet üzerinden birçok işlem yapabildiğiniz gibi hiçbir yere gitmeden cep telefonunuzdan tahsis numaranızı öğrenmeniz mümkün. E-devlet sistemine kimlik katınız ve e-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra SGK işlem sayfasına tıklamanız gerekir. Bu sayfada karşınıza emeklilik işlemleri çıkacak onu seçmelisiniz. Daha sonra dosya ya da evrak takip numaraları üzerinden emeklilik tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

TAHSİS NO SORGULAMA EKRANI