EYT başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar sonuç ekranı için SGK'dan gelecek açıklamayı heyecanla bekliyor. EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar emekli olacak.Peki, EYT emeklilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte 2023 EYT başvuru sonuç tarihi...
EYT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EYT başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'de ilk maaşlar başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödenecek.
EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Emekli maaşının bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelecektir.