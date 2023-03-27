ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasında bulundu.