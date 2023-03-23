Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 23.03.2023 07:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2023 07:36
    ABONE OL

    SGK BUGÜN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!

    EYT için başvuru yapmak isteyenler SGK'nın hafta sonu çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, SGK YARIN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    SGK YARIN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu?

    EYT yasasının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte başvurular başladı. 2 milyondan fazla kişi başvuru yapmak için SGK'ya akın ediyor. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenler SGK çalışma saatleri hakkında aramalara başladı. Peki, SGK YARIN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İşte detaylar...

    SGK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU, CUMARTESİ AÇIK MI?

    SGK hafta sonu çalışmamaktadır. Cumartesi ve Pazar günü açık değildir. EYT başvuruları ile ilgili ek mesai açıklaması da yapılmamıştır. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde güncellemeyi görüntüleyebileceksiniz.

    SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

    Genel olarak Türkiye geneli çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

    08.30-12.30
    13.00-17.00
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bayram ikramiyesi artıyor mu?
        Haberler SGK SGK BUGÜN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!
            loading
            SON DAKİKA