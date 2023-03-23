2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? O tarihte...

EYT başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar sonuç ekranı için SGK'dan gelecek açıklamayı heyecanla bekliyor. EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar emekli olacak.Peki, EYT emeklilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte 2023 EYT başvuru sonuç tarihi...