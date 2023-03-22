Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var" açıklamasını yaptı. Bakan Bilgin ayrıca, "EYT'de ilk maaşların 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz" dedi.