EYT 3600 günden emekli olunur mu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, EYT kapsamında yaş sınırı aranmazken, düzenlemenin 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacağı bildirmişti. Özellikle EYT'de prim günü eksik olanlar ,3600 günden EYT emeklilik kapsamını araştırıyor. Peki, 3600 günden emekli olunur mu? İşte detaylar...