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    • SGK
    • 20.03.2023 09:22
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    • 20.03.2023 09:22
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    2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? O tarihte...

    EYT başvuru sonuçları hakkında sorgulamalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başvuru işlemleri de başladı. E-Devlet ve SGK üzerinden yapılan başvuruların ardından EYT başvuru sonuçları sorgulama işlemleri de başladı. İşte EYT başvuru sonuç sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    EYT başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar sonuç ekranı için SGK'dan gelecek açıklamayı heyecanla bekliyor. EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar emekli olacak.Peki, EYT emeklilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte 2023 EYT başvuru sonuç tarihi...

    EYT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EYT başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'de ilk maaşlar başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödenecek.

    EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Emekli maaşının bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelecektir.

        EYT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN?

        Türkiye genelinde milyonlarca hanede sevinde vesile olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında başvuru süreci devam ediyor. 2 milyon 250 bine yakın kişi emekli olana kadar düzenleme yürürlükte kalacak. EYT ilk maaş ise Nisan ayında hesaplara yatırılacak.

        İlk maaşlar 5 Nisan'da hesaplara yatırılırken promosyon ve Ramazan Bayramı ikramiyesi de alınacak. Böylece emekliler bayram üstüne bayram yapacak.
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        Haberler SGK 2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? O tarihte...
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